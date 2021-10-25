الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

السماح بتقديم الأرجيلة في المقاهي

الحنيفات : توجيهات ملكية بتأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي

تنقلات بين المشرفين التربويين في التربية- أسماء

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني

لبنان: شركة أردنية لمعاينة خط الغاز وإصلاحه

الفايز: قطاع السياحة يمر بمرحلة التعافي الآن

تركيا: نتابع بقلق عميق الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان

الامن العام : التحقيق في فيديو الاعتداء على شخص بسبب السرقة

المتقاعدين العسكريين تعلن عن بدء التقدم للاستفادة من المحفظة الإقراضية

القوات المسلحة تستلم معدات من الجانب الكندي

الإثنين، 25-10-2021 02:11 م

تقرير تشيزي: التأرجح هو سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة

download


الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الحكومة سابقا كلفت فريقا من الخبراء للوقوف على أسباب الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي في أيار الماضي.

اضافة اعلان


وأكد الوزير الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، أنه لا يوجد شيئا نخفيه بشأن تقرير شركة شيزي حول حادثة الانقطاع.


وعرض ممثل عن شركة الكهرباء الوطنية، إن المستشار شيزي قام بعرض تأرجح في شبكات الكهرباء العالمية، مفسرا ذلك بالظروف التي تتهيأ لنشوئها تتمثل ببنية الشبكة كالتباعد بين المولدات وموقعها فضلا عن الارسالات التي لها اثر كبير في الظاهرة.


وأضاف، أن حالة التأرجح التي ظهرت في الشبكة الأردنية – المصرية متزايدة على الخط الذي يصل بين طابا المصرية والعقبة في 21 أيار الماضي و6 حزيران.


وبين، أن تلك الظاهرة أدت في 21 أيار إلى إطفاء الكهرباء بشكل كامل عن المملكة، بينما أدى التأرجح في 6 حزيران إلى انقطاع الكهرباء في جنوب مصر.


وعن الاحتياطي التوليدي في الأردن، بيّن التقرير أنّ الاحتياطي بالأردن قادر على مواجهة أية نواقص في الاستطاعة الكهربائية حتى لو كانت الشبكة مفصولة عن الجانب المصري.


وعن عملية نظام ضم الأحبال أثناء العطل، قال إن النظام عمل في يوم العطل مرتين بنجاح إلا أنه نتيجة لحالة التأرجح أدت إلى انهيار النظام الكهربائي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
605b8a2221661

المومني :السياحة التعليمية ربما تكون بديلا عن برنامج الموازي

وزارة الطاقة

الحكومة تعد بدراسة المذكرة النيابية لعدم رفع أسعار المحروقات

161875053046732200

مذكرة نيابية تطالب الحكومة بعدم رفع أسعار المحروقات

159085710976196200

الصحة النيابية تعد بفتح ملف المواد الغذائية المسرطنة

image (1)

تقرير انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة على طاولة النواب اليوم

285440_1_1632407453

النائب الرياطي تترشح لرئاسة مجلس النواب

أخبار متعلقة
وزارة الطاقة

الحكومة تعد بدراسة المذكرة النيابية لعدم رفع أسعار المحروقات

image (1)

تقرير انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة على طاولة النواب اليوم