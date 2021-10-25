تقرير تشيزي: التأرجح هو سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الحكومة سابقا كلفت فريقا من الخبراء للوقوف على أسباب الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي في أيار الماضي.

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وأكد الوزير الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، أنه لا يوجد شيئا نخفيه بشأن تقرير شركة شيزي حول حادثة الانقطاع.



وعرض ممثل عن شركة الكهرباء الوطنية، إن المستشار شيزي قام بعرض تأرجح في شبكات الكهرباء العالمية، مفسرا ذلك بالظروف التي تتهيأ لنشوئها تتمثل ببنية الشبكة كالتباعد بين المولدات وموقعها فضلا عن الارسالات التي لها اثر كبير في الظاهرة.



وأضاف، أن حالة التأرجح التي ظهرت في الشبكة الأردنية – المصرية متزايدة على الخط الذي يصل بين طابا المصرية والعقبة في 21 أيار الماضي و6 حزيران.



وبين، أن تلك الظاهرة أدت في 21 أيار إلى إطفاء الكهرباء بشكل كامل عن المملكة، بينما أدى التأرجح في 6 حزيران إلى انقطاع الكهرباء في جنوب مصر.



وعن الاحتياطي التوليدي في الأردن، بيّن التقرير أنّ الاحتياطي بالأردن قادر على مواجهة أية نواقص في الاستطاعة الكهربائية حتى لو كانت الشبكة مفصولة عن الجانب المصري.



وعن عملية نظام ضم الأحبال أثناء العطل، قال إن النظام عمل في يوم العطل مرتين بنجاح إلا أنه نتيجة لحالة التأرجح أدت إلى انهيار النظام الكهربائي.