الأربعاء 2025-04-23 09:42 ص
 

تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية على طاولة النواب اليوم الأربعاء

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تعبيرية
 
الأربعاء، 23-04-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري - تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025.اضافة اعلان


بدورها تستكمل اللجنة المالية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023، والمتعلقة بوزارة المالية والدوائر التابعة لها.

كما تناقش لجنة الزراعة والمياه موضوع أراضي الدولة في منطقة الأزرق المستغلة للزراعة.
 
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