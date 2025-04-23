تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية على طاولة النواب اليوم الأربعاء

بدورها تستكمل اللجنة المالية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023، والمتعلقة بوزارة المالية والدوائر التابعة لها.
كما تناقش لجنة الزراعة والمياه موضوع أراضي الدولة في منطقة الأزرق المستغلة للزراعة.
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