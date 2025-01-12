تنظيم الطاقة: استبدال كل العدادات الكهربائية بذكية خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أنه جرى استبدال 72-73% من العدادات التقليدية في الأردن بأخرى ذكية.

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وقال السعايدة خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الأحد، إنه سيتم استبدال كافة العدادات التقليدية بالعدادات الذكية مع نهاية العام الحالي.



وأضاف أن هناك قطاعات جرى استبدال العدادات التقليدية فيها بنسبة 100%.



وأشار السعايدة إلى أن التوجه نحو العدادات الذكية يسهم بتقليل الفاقد الكهربائي والأعطال الفنية في الشبكة كما تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه.