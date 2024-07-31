تنويه من الهيئة المستقلة للانتخاب حول طلبات الترشح للانتخابات النيابية

الوكيل الاخباري - يبدأ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، بدراسة طلبات الترشح للانتخابات النيابية في ثاني أيام الترشح، وفقا لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.



وقال المعايطة، إن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سيدقق كافة طلبات الترشح قبل إقرارها.



من جهته، قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، في اليوم الثاني من الترشح للانتخابات؛ يبدأ مجلس المفوضين بدراسة الطلبات التي تقدم بها المترشحون في اليوم الأول، وهذا إجراء طبيعي تفرضه أحكام القانون.



وبين الرواشدة أن الأرقام الأولية التي سيتم دراستها من قبل مجلس المفوضين، تشير إلى أن نسبا معقولة من حيث مشاركة المرأة أو مبدأ الإفصاح الحزبي للمرشح في الدائرة المحلية، بالإضافة إلى أرقام مبشرة بالنسبة لمشاركة الشباب بالترشح تحت سن الـ 35 عاما، ومن الإناث تحديدا.