تهنئة وتقدير بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وإذ نُعبر عن فخرنا واعتزازنا بتضحياتكم وجهودكم، فإننا نُثمن قرار الحكومة برفع رواتب المتقاعدين العسكريين، باعتباره خطوة مستحقة تجاه هذه الفئة التي كانت وما زالت ركيزة أساسية في مسيرة الوطن. إن الاهتمام بكم وتحسين أوضاعكم المعيشية هو واجب وطني يُعبر عن مدى التقدير والعرفان لمساهماتكم العظيمة.
نجدد عهدنا بالوقوف إلى جانبكم ودعم كل ما يحقق لكم حياة كريمة تليق بعطائكم. حفظكم الله وحفظ الأردن، أرض العزّ والشموخ.
صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
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