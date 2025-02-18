 
الثلاثاء 2025-02-18 04:16 م
 

تهنئة وتقدير بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

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شعار الكتلة
الثلاثاء، 18-02-2025 02:48 م
الوكيل الإخباري - تتقدم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان وكافة أعضائها من أصحاب السعادة النواب، بأسمى آيات التهنئة والتقدير إلى المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين، هذا اليوم الذي يُجسد معاني العرفان والاحترام لمن قدّموا أرواحهم وسنوات عمرهم دفاعًا عن الوطن وأمنه واستقراره.اضافة اعلان


وإذ نُعبر عن فخرنا واعتزازنا بتضحياتكم وجهودكم، فإننا نُثمن قرار الحكومة برفع رواتب المتقاعدين العسكريين، باعتباره خطوة مستحقة تجاه هذه الفئة التي كانت وما زالت ركيزة أساسية في مسيرة الوطن. إن الاهتمام بكم وتحسين أوضاعكم المعيشية هو واجب وطني يُعبر عن مدى التقدير والعرفان لمساهماتكم العظيمة.

نجدد عهدنا بالوقوف إلى جانبكم ودعم كل ما يحقق لكم حياة كريمة تليق بعطائكم. حفظكم الله وحفظ الأردن، أرض العزّ والشموخ.

صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
 
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