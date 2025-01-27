توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات

وأكد الفاضل أن مشروع القانون يجب أن يرد إلى لجنة العمل النيابية بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب .
وعقب انتهاء الفاضل من مداخلته أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن المجلس سيد نفسه وصوّت على تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاستثمار النيابية ، ليشهد المجلس توتراً بعد محاولة النائب علي الفاضل الرد على الصفدي وتوضيح موقفه .
"إنت جاي تعمل مشكلة" عبارة وجهها الصفدي للنائب علي الفاضل لإتاحة الفرصة لنائب آخر للتحدث وبدء مداخلة أخرى تحت قبة البرلمان ، وذلك بعد إصرار الفاضل الحديث.
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