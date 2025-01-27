توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات

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الوكيل الإخباري- شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين مشادات في مستهلها بين أعضاء المجلس بعد أن طالب النائب علي سالم الفاضل خلال مداخلة ، برد مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 إلى اللجنة ، مشيراً إلى أن مشروع القانون ليس من ضمن اختصاص لجنة الاستثمار النيابية . اضافة اعلان





وأكد الفاضل أن مشروع القانون يجب أن يرد إلى لجنة العمل النيابية بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب .



وعقب انتهاء الفاضل من مداخلته أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن المجلس سيد نفسه وصوّت على تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاستثمار النيابية ، ليشهد المجلس توتراً بعد محاولة النائب علي الفاضل الرد على الصفدي وتوضيح موقفه .



"إنت جاي تعمل مشكلة" عبارة وجهها الصفدي للنائب علي الفاضل لإتاحة الفرصة لنائب آخر للتحدث وبدء مداخلة أخرى تحت قبة البرلمان ، وذلك بعد إصرار الفاضل الحديث.