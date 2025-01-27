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توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 27-01-2025 11:13 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين مشادات في مستهلها بين أعضاء المجلس بعد أن طالب النائب علي سالم الفاضل خلال مداخلة  ، برد مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024 إلى اللجنة ، مشيراً إلى أن مشروع القانون ليس من ضمن اختصاص لجنة الاستثمار النيابية .اضافة اعلان


وأكد الفاضل أن مشروع القانون يجب أن يرد إلى لجنة العمل النيابية بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب .

وعقب انتهاء الفاضل من مداخلته  أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأن المجلس سيد نفسه وصوّت على تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاستثمار النيابية ، ليشهد المجلس توتراً بعد محاولة النائب علي الفاضل الرد على الصفدي وتوضيح موقفه .

"إنت جاي تعمل مشكلة" عبارة وجهها الصفدي للنائب علي الفاضل لإتاحة الفرصة لنائب آخر للتحدث وبدء مداخلة أخرى تحت قبة البرلمان ، وذلك بعد إصرار الفاضل الحديث.
 
gnews

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