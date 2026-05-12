الثلاثاء 2026-05-12 09:41 م

توجه لتغليظ عقوبات جرائم المخدرات في الاردن

مجلس الأعيان يناقش الأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات ويدعو لتوسيع السلطة التقديرية للقضاة
الثلاثاء، 12-05-2026 09:16 م

الوكيل الإخباري-  كشف العين ومدير مراكز الاصلاح السابق العميد عمار القضاة عن اقتراحات لفرض عقوبات مشددة على تجار المخدرات بعد دراسة معمقة لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني،والسير به حسب المرحلة الدستورية القادمة لمجلس الأمة.

واضاف القضاة في  منشور على صفحته على الفيسبوك ان القانون حال إقراره سيكون ملبيا ومتوافقا مع جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في مكافحة تهريب وترويج والإتجار بالمواد المخدرة.

واشار القضاة ان مجلس الاعيان ناقش اليوم ظاهرة الإدمان واضرار المخدرات على المجتمع وارتباطها بالجرائم الكبرى والصغرى.         

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، العين أحمد طبيشات، كشف خلال اجتماع  اليوم الثلاثاء، أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن عقوبات رادعة تنسجم مع الفكر الجنائي الحديث، إلا أن تطبيقه العملي أظهر جملة من الملاحظات، أبرزها وجود خلط في تطبيق بعض مواده، إضافة إلى الحاجة لمنح القاضي مساحة أوسع في تقدير العقوبات ضمن عدد من النصوص القانونية.

 
 


