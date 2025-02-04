توجه نيابي لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة

وقال السليحات خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم مناقشة الحسابات الختامية لسنة 2025 وإجراء مقارنة بين المقدر والفعلي في الصرف.
وأضاف أن اللجنة ستناقش الحسابات الختامية لكافة وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة وليس فقط وزارة ما أو قطاع محدد
وأشار السليحات إلى أن مجلس النواب بدوره الرقابي يحتم عليه معرفة أوجه الصرف في الوزارات بالإضافة إلى استرداد المبالغ المالية التي صرفت دون وجه حق.
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