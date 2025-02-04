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توجه نيابي لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الثلاثاء، 04-02-2025 12:54 م
الوكيل الإخباري - كشف رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات أن اللجنة ستناقش خلال العام الحالي الحسابات الختامية للموازنة العامة.اضافة اعلان


وقال السليحات خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم مناقشة الحسابات الختامية لسنة 2025 وإجراء مقارنة بين المقدر والفعلي في الصرف.

وأضاف أن اللجنة ستناقش الحسابات الختامية لكافة وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة وليس فقط وزارة ما أو قطاع محدد

وأشار السليحات إلى أن مجلس النواب بدوره الرقابي يحتم عليه معرفة أوجه الصرف في الوزارات بالإضافة إلى استرداد المبالغ المالية التي صرفت دون وجه حق.
 
gnews

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جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية توجه نيابي لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة



 




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