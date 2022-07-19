توصيات لإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، إن اللجنة سترفع توصيات لمجلس الوزراء تطالب فيها بإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض والغرامات، فضلا عن السماح لكل وحدة زراعية بحفر بئر لزيادة حصتها من المياه.



وأضاف أن اللجنة طالبت بضرورة أن تقوم سلطة وادي الأردن بتحسين الطرق الزراعية الواقعة ضمن اختصاصها، وإعفاء المزارعين من الكفالة البنكية فيما يتعلق بحفر الآبار، وزيادة موازنة سلطة وادي الأردن العام المقبل لتتمكن من زيادة عدد موظفيها والقيام بواجبها على أكمل وجه، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية والتي أصبحت تُشكل عائقًا أمام المزارعين.

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