توصيات نيابية حول التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - طلبت لجنة الطاقة النيابية الأحد، ردا حكوميا خطيا، على توصياتها بشأن تعرفة الكهرباء الجديدة قبل 1 آذار/ مارس المقبل.

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وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بـ "عدم المساس بمشتركي المنازل المشغلين لأنظمة الطاقة المتجددة في تعرفة الكهرباء الجديدة".



وكذلك أوصت بـ "عدم استثناء المواطنين غير المتزوجين من الدعم في تعرفة الكهرباء الجديدة" إلى جانب التوصية بـ "دراسة مشكلة المنازل التي تشترك بعداد كهربائي واحد والمنازل متعددة العدادات".



اللجنة أوصت بـ "إزالة بند فرق الوقود من فاتورة الكهرباء"، وأيضا بـ "تعديل سعر الكيلو واط للعداد المدعوم بعد 600 كيلو واط إلى 120 فلسا".