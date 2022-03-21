الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

تنفيذ سلسلة جلسات حول أهمية مشاركة الشباب بالانتخابات

الملك والملكة يكرمان أمهات شهداء بهدايا ملكية

حريق يلتهم أحد المحلات التجارية في الرمثا - تفاصيل

تعليمات الخِيَم الرمضانية: منع تقديم الأراجيل لغير المرخصين والابتعاد عن الأماكن السكنية ودور العبادة

القوات المسلحة تكرم ذوي شهداء معركة الكرامة في صرح الشهيد - صور

وزارة التربية والتعليم تصرف العلاوات للمعلمين ال ٤٩ الذين أعيدوا للخدمة

وزير الاوقاف يصدر قرارات بشأن المساجد

السعودية تخلي مسؤوليتها من أي نقص بإمدادات البترول للأسواق العالمية

الأمن يُحقق بملابسات العثور على جثة فتاة "حدث" متوفية بمنزل ذويها في جرش

الملكة رانيا العبدالله تزور شركة “مقسم” لحلول الاتصالات السحابية

الإثنين، 21-03-2022 05:50 م

توصية بإحالة مخالفات في وزارة الأشغال إلى "النزاهة ومكافحة الفساد" واسترداد أموال صُرفت دون وجه حق

a273c3de-ad8a-4485-823e-777d8213851f


الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة الاشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

اضافة اعلان

وقال السعودي، بحضور وزير الاشغال يحيى الكسبي وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، ومدير دائرة العطاءات الحكومية، ان "مالية النواب" أوصت بتحويل عدد من المخالفات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وبمتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، والمباشرة بتشكيل لجان مشتركة بين وزارة الاشغال وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، بالإضافة الى إمهال الوزارة مدة شهر واحد لتصويب المخالفات والأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة.


من جانبه، اكد النائب عمر النبر الذي ترأس جانبا من الاجتماع، ضرورة اخضاع جميع الأوامر التغييرية لأي عطاء لشروط مسبقة بين الوزارة والشركات التي يتم إحالة العطاءات عليها.

من جهتهم، اكد النواب أعضاء اللجنة الحضور، ضرورة ان يكون هنالك تشاركية حقيقية بين الوزارات وديوان المحاسبة، وان تتخذ وزارة الاشغال قرارات صارمة وكتب رسمية بالاستثناءات للأوامر التغييرية من رئاسة الوزراء وتزويد ديوان المحاسبة بها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
95973847-fd58-4566-b89b-91d1968a251e

القانونية النيابية تستكمل مناقشة مشروع قانون الانتخاب

add0f0e4-a1fd-476e-b688-4fd36a7529c4

الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين

acb6b06b-3d59-42c5-ae72-d24d490ada0e

"زراعة النواب": إخراج سد الكرامة البالغة سعته 55 مليون م3 من الخدمة بسبب ملوحته العالية

0L5A0427

النواب يوافق على قانون الأحزاب كما عدّله الأعيان

WhatsApp Image 2022-03-21 at 12.29.37 PM

الأسرة النيابية: الأم الأردنية ضحت وعانت لأجل أبنائها

WhatsApp Image 2022-03-21 at 12.02.57 PM

الصفدي يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم

أخبار متعلقة
232972e5-85a5-43fb-8888-2bfc11bacff4

توصية للأمانة بتحصيل أموالها على الأفراد والقطاع الخاص وتحويل مخالفة لهيئة النزاهة

63d7b28f-d791-4d47-9ddb-73028e899cd4

161 مليون دينار مستحقات للضمان الاجتماعي على القطاع الخاص

2e6323de-32b2-4d6e-b4f1-1c1ec82d89ff

توصية بإحالة مخالفات في "ضريبة الدخل" إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد - تفاصيل

d1fba91e-48a6-43ec-a882-8f5ce6148751

مخالفات مالية في مديريات المالية والأموال العامة وحسابات "مديرية الخزينة" - تفاصيل

0d752606-8a66-4254-9869-97d5f113c2a6

توصية باسترداد مبالغ مالية صُرفت دون وجه حق في "البلديات" وتحقيق بطرح عطاءات دون تنفيذ

895db5b4-f7a0-4f2d-919e-b8b887c75ed9

توصية بإحالة مخالفات مالية وإدارية في البلديات إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد