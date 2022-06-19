توصية بتحويل ملف شراء أسهم من تطوير العقبة إلى مكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - أوصت اللجنة المالية النيابية، خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018-2019-2020، الأحد، تحويل ملف شراء أسهم من قبل شركة تطوير العقبة في إحدى الشركات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

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وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، أن الهيئة العامة لشركة تطوير العقبة قررت الموافقة على قرار مجلس الإدارة المتعلقان في شركة لتطوير الأسواق الاستثمارية المساهمة الخاصة المحدودة بقيمة 995 ألف دينار.



وأوضح التقرير أنه يوجد رصيد قرص مستحق على الشركة بقيمة 3,065,082 دينار وخسائر متراكمة مجموعها 1,378,914 دينار دون بيان الجدوى من هذه العملية.