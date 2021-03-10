توصية بحذف الوحدة الأخيرة من مناهج التوجيهي

الوكيل الاخباري -

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أوصت لجنة التعليم والشباب النيابية، بضرورة حذف الوحدة الأخيرة لكل مواد شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، للطلبة المواليد 2002 و2003، فضلًا عن زيادة أوقات الامتحانات لمواد الرياضيات والإنجليزي واللغة العربية.كما أوصت، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، بتأخير مواعيد الامتحانات المبكرة، وزيادة فترة الراحة ما بين الامتحانات، أي منح 48 ساعة بين كل امتحان.وقال المومني، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو قديس، إن التوصيات جاء بناء على تغذية راجعة من طلبة "التوجيهي" وأولياء أمور، مؤكدًا ضرورة تحديد الوحدات الدراسية في كل مادة.وأشار إلى الضرر الكبير الذي لحق بطلبة (التوجيهي) العام الحالي، جراء جائحة فيروس كورونا، التي حرمتهم من التعليم الوجاهي للصفين الدراسيين الأول ثانوي والثاني ثانوي.