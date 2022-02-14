الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 05:09 م

توصية برفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين

22022812316105374958


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع أكثر من 50 نائبا على مذكرة نيابية تضمنت توصيات برفع رواتب شهداء الأجهزة العسكرية ، ورفع رواتب العاملين بالأجهزة العسكرية والأمنية ، وكذلك المتقاعدين.

وطالب النواب في كلماتهم أثناء مناقشة الموازنة، بضرورة دعم المواطنين ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوفير فرص عمل للشباب ومراعاة الشفافية والعدالة فيها، والتقليل من نسب البطالة المرتفعة، وتحديث البنية التحتية في القطاعات الصحية والتعليمية ورفدها بالتعيينات والكفاءات.

كما حث نواب الحكومة على دعم القطاع الزراعي والاستجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى الاهتمام بالقطاع والمزارعين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620a82c67bef2

"المالية النيابية": الحكومة حسنت تحصيلها الضريبي والجمركي وفشلت في صرف النفقات الرأسمالية

image (2)

مالية الأعيان تبحث خطة عملها لمناقشة الموازنة العامة

0L5A0411

النواب يقر مشروع موازنة 2022 بالأغلبية

M63A9908

107 نواب تحدثوا خلال مناقشة الموازنة.. والتصويت مساء الاثنين

pic_104995

المومني تنتقد نهج الحكومات في الاعتماد على جيوب المواطنين

تطبيقات-النقل-الذكية

تحرك نيابي بشأن العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات الذكية