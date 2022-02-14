توصية برفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع أكثر من 50 نائبا على مذكرة نيابية تضمنت توصيات برفع رواتب شهداء الأجهزة العسكرية ، ورفع رواتب العاملين بالأجهزة العسكرية والأمنية ، وكذلك المتقاعدين.



وطالب النواب في كلماتهم أثناء مناقشة الموازنة، بضرورة دعم المواطنين ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوفير فرص عمل للشباب ومراعاة الشفافية والعدالة فيها، والتقليل من نسب البطالة المرتفعة، وتحديث البنية التحتية في القطاعات الصحية والتعليمية ورفدها بالتعيينات والكفاءات.



كما حث نواب الحكومة على دعم القطاع الزراعي والاستجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى الاهتمام بالقطاع والمزارعين.

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