توصية بضرورة تخفيض الضريبة الثابتة على المحروقات - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أوصت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته السبت على ضرورة العمل على توحيد المشتريات الحكومية من المحروقات وغيرها ومفاوضة شركات توزيع المحروقات لأخذ أسعار تفضيلية وإعادة دراسة كل العقود والعطاءات الخاصة بشركات التنظيف ومواد التنظيف في الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة. اضافة اعلان





كما اوصت بالنظر في الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية، حسب اللجنة التي أضافت أن تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية سيجعل الزيادة على أسعار المحروقات منطقيا.

وأقرت اللجنة المالية النيابية موازنة العام 2022 بعد اجتماع استمر لأكثر من 10 ساعات أقرت خلاله كذلك مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية.