توصية لرفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة والمحاسبين والإداريين

الوكيل الاخباري - دعت اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الأحد، إلى رفع العلاوة الفنية لأصحاب المهن الطبية المساندة، والمحاسبين والإداريين في وزارة الصحة إلى 135 بالمئة، وذلك لتحقيق العدالة، وإنصاف هاتين الفئتين.



جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة برئاسة الدكتور علي الطراونة، لمناقشة موضوع العلاوة الفنية لهاتين الفئتين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات، وممثلين عن العاملين في المهن الطبية المساندة، والمحاسبين والإداريين في الوزارة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة