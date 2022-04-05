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الثلاثاء، 05-04-2022 05:04 م

توصية نيابية بزيادة المبلغ المحدد لبرنامج التشغيل الوطني

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، الثلاثاء، إن مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الحكومة، خصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.

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وأضاف الحراسيس، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، بحضور وزير العمل نايف استيتية، أن القطاع الخاص المنفذ الوحيد، لأن القطاع العام لم يعد قادرًا على التشغيل كما كان في السابق.


وناقشت اللجنة برنامج التشغيل الوطني الذي أطلقته الحكومة في سعيها لتوفير 60 ألف فرصة عمل.

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