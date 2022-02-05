السبت 05-02-2022
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توصية نيابية لمخاطبة "فيسبوك و جوجل" لدعم الإعلام الأردني

السبت، 05-02-2022 07:44 م

توصية نيابية لمخاطبة "فيسبوك و جوجل" لدعم الإعلام الأردني

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الوكيل الاخباري - دعت اللجنة المالية النيابية بتوصياتها في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية إلى ادراج مخصصات موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من بقائها كبند في موازنة وزارة المالية.اضافة اعلان


وأشارت اللجنة الى تعديل الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ورفع موازنتها بهدف ضمان عدم ارجاع رسوم الترخيص الى الشركات.

وأكدت ضرورة تسريع المفاوضات مع شركات السوشيال ميديا (Facebook – Google) لدعم التلفزيون و الإذاعات والصحف المحلية على غرار ما فعلته دول مثل بريطانيا وأستراليا وغيرها.

 




 

 


 

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