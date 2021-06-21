الإثنين 21-06-2021
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الإثنين، 21-06-2021 05:52 م

توضيح بشأن عودة التعليم الوجاهي بالمدارس في الفصل الأول

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، أن اللجنة تتابع مع وزارة التربية والتعليم استعداداتها للعودة إلى التعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الأول المقبل.اضافة اعلان

 
ولفت في تصريحات صحفية إلى أن تدريب المعلمين على استخدام المنصات يأتي في اطار توجه الوزارة نحو تطوير التعليم واستخدام المنصات كجزء من العملية التعليمية، والسير بملف التعليم بالاتجاه الصحيح.

وأكد أن اللجنة لن تقبل إلا أن يكون التعليم وجاهيا في مدارس المملكة، ليتمكن الطلبة من متابعة دراستهم بالشكل السليم.

 




 

 


 

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