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الوكيل الاخباري

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السبت، 13-05-2023 05:51 م

توضيح بشأن موضوع العفو العام بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكدت مصادر نيابية انه رغم الصخب والتصريحات يكتنف الغموض موضوع العفو العام، حيث تتضارب التقارير والتسريبات .

واشارت المصادر انه لغاية الان لم يرفع مذكرة رسمية من مجلس النواب إلى الحكومة بخصوص العفو العام .

ولفتت المصادر أن إصدار العفو العام يتطلب مراحل دستورية يجب السير بها .

وفي وقت سابق طالب رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب  النائب بسام الفايز الحكومة اصدار قانون العفو العام بعد وقف العمل بامر الدفاع 28 الخاص بحبس المدين .

وقال الفايز في تصريحات صحفية انه يجب على الحكومة التفكير جديا باصدار العفو العام  قبل وقف العمل بامر الدفاع نظرا لعدم توفر سعة بالسجون  لاستيعاب المطلوبين البالغ عددهم 150 الف مواطن تقريبا .

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