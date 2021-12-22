الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

ثقافة العقبة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

بلدية إربد تمدد دوام مديرية المسقفات

يوم تفاعلي لفريق الظل الشبابي في إربد

محاضرة في الطفيلة حول مخاطر المخدرات

الحكومة : تعليمات جديدة لتشغيل وتنظيم عمل مركبات الشحن مطلع 2022

المعاني يحذر من سرعة انتشار متحور اوميكرون

انخفاض ملموس على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

اتفاق ينهي إضراباً لحافلات (اربد - عمان) إثر تغول حافلات أخرى على عملهم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

هام من "الصحة" حول توفر مطاعيم الأطفال في المراكز الصحية

الأربعاء، 22-12-2021 03:50 م

توضيح حول دعوة الهواري للأشخاص الحاصلين على شهادات اللقاح بطرق غير قانونية

6202118192459457058510


الوكيل الإخباري - كشف رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد المقصود بدعوة وزير الصحة فراس الهواري للأشخاص الذين حصلوا على شهادات مطعوم ولم يتلقوه إلى مراجعة الوزارة للحصول عليه.

اضافة اعلان


وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزير قصد الأشخاص الذين لديهم قضايا منظورة أمام القضاء والملاحقين من قبل الحاكم الإداري في الوقت الحالي.


وأضاف أن الدعوة جاءت بهدف توفير حماية للأشخاص غير الحاصلين على المطعوم من خلال تلقي جرعات اللقاح اللازمة.


وأشار حداد إلى أن الوزير أخطأ عندما لم يحدد من هم الأشخاص الذين قام بدعوتهم في تصريحه حتى لا يبدو أن هناك فوضى في عملية التطعيم وخاصة أنهم حصلوا على الشهادات بطرق غير قانونية.


وتابع أن اللجنة ستعقد لقاءً غدا الخميس مع وزير الصحة للتباحث في القضايا الصحية وخاصة جائحة كورونا والإجراءات الحكومية في التعامل معها.


ودعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، كلا من أصدر شهادة مطعوم متعلقة بجرعة واحدة أو جرعتين، وهو غير حاصل على المطعوم مراجعة مركز الوزارة من أجل الوصول إلى حل يمكنه من الحصول على المطعوم.


وقال الهواري خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والشباب النيابية، الاثنين الماضي، إن الوزارة توازن بين العدالة القانونية وحصول الشخص على المطعوم لتحقيق البعد الصحي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-12-22 at 4.49.36 PM

القانونية النيابية تلتقي رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان

3243243243

أبو صعيليك: تخفيض الرسوم الجمركية سيزيد من نسبة البطالة

WhatsApp Image 2021-12-22 at 3.59.38 PM

الدغمي يلتقي وفدا برلمانيا جزائريا ويشيد بعمق علاقات البلدين الشقيقين

2202018145718452518919

جلسة للبرلمان العربي تحت القبة دعما لمواقف الأردن تجاه فلسطين

10202130154255678626386

الحكومة: رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات منع الإغلاقات

WhatsApp Image 2021-12-22 at 1.16.16 PM

البرنامج النيابية تؤكد أهمية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

أخبار متعلقة
5202117114658213371268

الظهراوي: الله لا يخلف على كل واحد قصر في عمله

عر

العرموطي يسأل عن ارتفاع الوفيات بكورونا وتدهور الوضع الوبائي

WhatsApp-Image-2021-12-06-at-2.57.17-PM

مالية النواب تكثف عملها لمناقشة الموازنة

1220215131235264508422

أبوصعيليك: امامنا عمل طويل وشاق

54798030_1346440512147552_3296580978150998016_n-e1558149437876

أبو صعيليك يسأل الهواري عن مرضى الكلى

0L5A0017

"النواب" يواصل انتخاب أعضاء لجانه الدائمة.. أسماء