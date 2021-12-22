توضيح حول دعوة الهواري للأشخاص الحاصلين على شهادات اللقاح بطرق غير قانونية

الوكيل الإخباري - كشف رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد المقصود بدعوة وزير الصحة فراس الهواري للأشخاص الذين حصلوا على شهادات مطعوم ولم يتلقوه إلى مراجعة الوزارة للحصول عليه.

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وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزير قصد الأشخاص الذين لديهم قضايا منظورة أمام القضاء والملاحقين من قبل الحاكم الإداري في الوقت الحالي.



وأضاف أن الدعوة جاءت بهدف توفير حماية للأشخاص غير الحاصلين على المطعوم من خلال تلقي جرعات اللقاح اللازمة.



وأشار حداد إلى أن الوزير أخطأ عندما لم يحدد من هم الأشخاص الذين قام بدعوتهم في تصريحه حتى لا يبدو أن هناك فوضى في عملية التطعيم وخاصة أنهم حصلوا على الشهادات بطرق غير قانونية.



وتابع أن اللجنة ستعقد لقاءً غدا الخميس مع وزير الصحة للتباحث في القضايا الصحية وخاصة جائحة كورونا والإجراءات الحكومية في التعامل معها.



ودعا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، كلا من أصدر شهادة مطعوم متعلقة بجرعة واحدة أو جرعتين، وهو غير حاصل على المطعوم مراجعة مركز الوزارة من أجل الوصول إلى حل يمكنه من الحصول على المطعوم.



وقال الهواري خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والشباب النيابية، الاثنين الماضي، إن الوزارة توازن بين العدالة القانونية وحصول الشخص على المطعوم لتحقيق البعد الصحي.