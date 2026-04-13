توضيح حول فتح باب الاعتراض على مخالفات السير في الأردن

وقالوا خلال اجتماع لمناقشة مشروع قانون السير لسنة 2026، اليوم الاثنين، إنه يجب إعادة الاعتراض على مخالفات السير والمخالفات الغيابية.
بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة إن مشروع القانون المعدل لم يتضمن أي إشارة لمخالفات السير أو الاعتراض عليها وجاء القانون لاستخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل بإدارة الترخيص.
وقال السعايدة إنه بإمكان 10 نواب تقديم مذكرة نيابية يتضمن مقترحات بفتح عدد من المواد ومن ثم يرسل للجنة المختصة وبعد التصويت عليه يرسل للحكومة من أجل أن ترسل مشروع قانون جديد يتضمن المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب.
