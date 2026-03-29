توضيح هام من أمانة النواب حول وقوع مشاجرة في اجتماع لجنة التربية

01:05 م

الوكيل الإخباري- نفت الامانة العامة في مجلس النواب ما ورد على بعض وسائل الاعلام حول وجود مشاجرة وتراشق بين نائبين خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية.





واكدت الامانة العامة في مجلس النواب على ان أبوابها مفتوحة لأي استفسارات تسهل عمل الصحفيين





