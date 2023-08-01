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الثلاثاء، 01-08-2023 03:20 م

توقعات بتمرير النواب لـ "الجرائم الإلكترونية" دون لجنة مشتركة مع الأعيان

مجلس-النواب


الوكيل الإخباري - توقع مُقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب صالح الوخيان أن يُمرر المجلس في جلسته القادمة التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان اليوم على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية. 

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وقال الوخيان لـ " الوكيل الإخباري" إن هناك شبه توافق نيابي على الموافقة على التعديلات التي أعادها الأعيان دون الذهاب لجلسة مشتركة بين الأعيان والنواب.

 

ومن المُتوقع أن تُعلن الهيئة العامة لمجلس النواب عن عقد جلسة صباح يوم غدٍ الأربعاء، وسيكون مشروع القانون على جدول الأعمال. 

 

وقرر مجلس الأعيان اليوم تعديل المواد 15 و16 و17 في مشروع القانون بمنح القضاء إمكانية الحكم بالسجن أو الغرامة أو كليهما بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة اغتيال الشخصية لتصبح (5 -20) ألف دينار.


 




 

 


 

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