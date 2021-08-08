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الأحد، 08-08-2021 03:07 م

توقع إحالة مشروع قانون البلديات واللامركزية إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل

النواب 2


الوكيل الإخباري - توقع رئيس اللجنة النيابية المشتركة محمد هلالات، الأحد، إحالة مشروع قانون البلديات واللامركزية إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من مناقشته.

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وقال هلالات إن المواد التي تم التشاور والتنسيق بخصوصها تتعلق بالأمور المالية والمسقفات والضرائب التي تعنى بالبلديات وكذلك تحديد موازنات البلديات وأيضا فيما يتعلق بإنشاء المجالس الخدمية المشتركة، مشيرا إلى أن بعض الأمور لم تحسم بعد.


"نحن في اللجنة المشتركة لا نملك إلا أن تكون دراسة هذا القانون ضمن القنوات الدستورية والقانونية، سيما وأن هذا القانون هو موجود الآن بين يدي اللجنة المشتركة في مجلس النواب، (...) اللجنة الملكية ستقدم توصياتها"، وفق هلالات.


وأشار إلى استعداد اللجنة المشتركة لاستقبال توصيات اللجنة الملكية.


 




 

 


 

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