توقيف مرشح خالف أوامر الدفاع في إربد

الوكيل الإخباري - أوقف المدعي العام مرشح للانتخابات النيابية في الدائرة الثانية التي تضم (لواء بني كنانة والرمثا)، لمخالفته أوامر الدفاع بوجود تجمعات كبيرة في مقره الانتخابي.

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وأكد مصدر أمني في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، أن مذكرة توقيف المرشح صدرت من المدعي العام بتوقيفه لمدة أسبوع في احد مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أن إجراءات تكفيل المرشح جارية.



وينص أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020م، والذي ينصّ على ما يلي:



– منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعيّة والتجمّعات بجميع اشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصاً.



– منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.



– يلتزم الأشخاص المتواجدون أو المشاركون في أيّ من التجمّعات التي نصّ عليها أمر الدفاع بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة تحت طائلة ايقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م.



– يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.



– يجوز للمحكمة نشر أسماء المحكوم عليهم باستخدام الوسيلة التي تراها مناسبة.



