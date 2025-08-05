"ثقافة الأعيان" تطلع على الاستراتيجية الوطنية للقراءة

الوكيل الإخباري- اطلعت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة العين الدكتورة هيفاء النجار، على تفاصيل الاستراتيجية الوطنية "نحو أردن قارئ".

اضافة اعلان



وشارك في الاجتماع كلٌّ من رؤساء لجان المجلس: لجنة التربية والتعليم العين الدكتور وجيه عويس، ولجنة المرأة العين خولة العرموطي، ولجنة الخدمات العامة العين الدكتور مصطفى حمارنة، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد.



وقالت العين النجار إن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة والتعاون مع مؤسسة شومان، باعتبارها مؤسسة ثقافية رائدة، بهدف الاطلاع على جهودها في تعزيز عادة القراءة لدى مختلف شرائح المجتمع، مشيدة بدورها الحيوي في تنشيط الحراك الثقافي الوطني وتعزيز المسؤولية المجتمعية.



وشدّدت على أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها في بناء مجتمع معرفي قائم على الوعي والتعلُّم مدى الحياة.



وأكدت العين النجار أهمية المتابعة والتشاركية بين المؤسسة ورؤساء لجان المجلس والمؤسسات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية، والتطوير المستمر لمحاورها بما يواكب التحولات المجتمعية والتكنولوجية، لتحقيق رؤية "أردن قارئ" بفعالية واستدامة.



من جانبها، قدّمت المديرة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، عرضًا حول محاور الاستراتيجية، مشيرة إلى أنها تستهدف ترسيخ القراءة كثقافة مجتمعية مستدامة، من خلال مبادرات نوعية تشمل مختلف الفئات العمرية في جميع محافظات المملكة.



وبيّنت أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها: تعزيز الوصول إلى الكتب من خلال توفير بيئات محفّزة على القراءة، ودعم المكتبات العامة وتدريب أمنائها، وتطوير تشريعات تعليمية داعمة، إضافة إلى تمكين المعلمين والأهالي من نشر ثقافة القراءة داخل المدارس والمنازل.



وأكدت قسيسية أن الاستراتيجية تسعى إلى توحيد الجهود المبذولة لرفع نسب القراءة، من خلال بناء منظومة مكتبات فاعلة وعادلة التوزيع تُسهم في تشكيل مجتمع قارئ ومثقف، مبينةً أن المؤسسة تعتزم إجراء دراسة تقيس نسب القراءة في المجتمع.