"ثقافة الأعيان" تلتقي المشاركين بمنتدى الشباب العربي

الوكيل الإخباري - التقت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان برئاسة العين محمد داودية، اليوم الخميس، المشاركين في اللقاء 18 لشباب العواصم العربية (منتدى الشباب العربي) بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور.

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وقال داودية، خلال اللقاء الذي جرى في المجلس، إن الأردن مكّن الشباب والمرأة من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب، لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في العملية السياسية وضمان عدم تعرضهم لأية مساءلات أو مضايقات جراء ممارسة العمل الحزبي.



وأكد أهمية المنتدى الذي يجمع شباب العواصم العربية، سيما بعد أن افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الأربعاء الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة 19، بإلقاء خطبة العرش السامي، التي أكد فيها جلالته أن المرحلة المقبلة تستدعي ضخ دماء جديدة لتنفيذ التحديث، ودعمهم والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم على الساحة السياسية.

من جانبه قال الجبور، إن المنتدى، الذي تستضيفه عمّان يشهد أكبر مشاركة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى المشاركات العربية، لافتًا إلى أن اللقاء مع اللجنة بهدف للاطلاع على التجربة البرلمانية في الأردن، وما تم إنجازه لخدمة تطلعات الشباب وطموحاتهم، ونقل التجربة إلى شباب في بلدانهم.



وجرى نقاش موسع طرح خلاله المشاركون عدداً من التساؤلات أجاب عليها الأعيان الحضور، وهم: جمال الخريشة، أحمد طبيشات، سليم خير، سمير بينو، زهير أبو فارس، الدكتور يعقوب ناصر الدين، الدكتور إبراهيم الطراونة، آسيا ياغي.



وتمحورت الأسئلة حول مجمل القضايا والتحديات التي تواجه الشباب والتجربة البرلمانية والحزبية في الأردن والمراحل التشريعية لإقرار القوانين في المملكة، وما يتم تقديمه للشباب من برامج وضمانات لتفعيل دورهم في المجتمع.



وفي ختام الزيارة جال أعضاء الوفد الضيف داخل أروقة مجلس الأعيان وحضروا جانباً من جلسة منعقدة لمجلس النواب.