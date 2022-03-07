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الإثنين، 07-03-2022 04:18 م

ثقافة الأعيان تلتقي رئيس وأعضاء رابطة الكتّاب

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الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة العين بسام حدادين، تحديات عمل رابطة الكتّاب الأردنيين، بحضور رئيس وأعضاء الرابطة.

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وقال العين حدادين إن الرابطة مؤسسة ثقافية مهمة، وتضم المثقفين والكتّاب المؤثرين الساعيين لتنمية الروح الوطنية والثقافية في المجتمع، مؤكدا ضرورة فتح خط مباشر للاستماع لتحديات الرابطة حيث أن المثقف والفنان هم من يمثلوا الشعب.


وأوضح، أن شح الإمكانيات المادية تعد سبباً رئيساً في تراجع مستوى الثقافة في المجتمع، داعيا إلى ضرورة توفير الدعم المناسب لهذه الرابطة وللمؤسسات الثقافية كافة، للنهوض بالشأن الثقافي في المملكة.


وأشار إلى أن اللجنة تدعو في لقاءاتها وحواراتها كافة لتأسيس مجلس أعلى للثقافة والفنون، بحيث يضم جميع المؤسسات المعنية بالثقافة، للعناية بالكتّاب والمثقفين فيما ينعكس ايجاباً على المجتمع.


وطالب رئيس الرابطة أكرم الزعبي بتلبية مطلبين أساسيين، هما توفير مقر مناسب للرابطة بدلاً من الحالي، وضرورة وضع التشريع اللازم والمناسب واعادة النظر في القوانين التي تخص الجمعيات والروابط والهيئات لقوننة الرابطة لتتمكن من أداء مهامها وتنظيم مواردها المالية.


وأشار الزعبي إلى أن الثقافة تمثل الضمير والوجدان الانساني، وتسعى الرابطة إلى التوجه لمشروع ثقافي وطني حقيقي، وأن ثوابت الرابطة راسخة ومتوافقة مع الثوابت الوطنية الأردنية منذ تأسيسها وتعنى بشؤون الكتّاب والمثقفين وايلائهم أهمية في توفير الدعم المناسب لهم ليتمكنوا من ممارسة نشاطاتهم.


 




 

 


 

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