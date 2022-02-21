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الإثنين، 21-02-2022 11:31 ص

جدل تحت القبة حول سفر النواب.. والدغمي يوضح

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أن المجلس سيبحث عبر المكتب التنفيذي ملف الوفود النيابية التي تغادر في رحلة عمل إلى الخارج.

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وقال الدغمي، خلال جلسة رقابية نيابية، اليوم الاثنين، إنه لم يتم تجاهل أي عضو أو كتلة نيابية من المشاركة بالوفود المسافرة.

 

وأضاف أن المجلس لا يستطيع تسفير النواب مرة واحدة، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الأولوية للنواب الذين لم يسافروا من قبل.

 

وبيّن أنه سيتم هذا الملف خلال الفترة المقبلة على أن يتم وضع معايير محددة لاختيار الوفود.

 

وكان النائب أحمد القطاونة اعترض على سفر النواب إلى الخارج دون وجود أي أسس واضحة لاختيار الأعضاء المشاركين في الوفود.

 

ودعا القطاونة في مداخلة له إلى اعتماد التخصصية في اختيار الوفود، والالتزام بالأعداد المحددة للوفود وعدم تجاوزها.

 

ولفت إلى وجود استثناء لأعضاء كتلة الإصلاح النيابية، قبل أن يرد الدغمي بأن النائب عدنان مشوقة قد رافقه من قبل خلال سفره إلى الخارج.

 

 




 

 


 

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