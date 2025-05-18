جدول أعمال وأنشطة اللجان والكتل النيابية اليوم الأحد

وبحسب نشاط المجلس، تشارك لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، في الملتقى الأردني الخليجي الذي يعقد تحت عنوان "توظيف التكنولوجيا الحديثة للحد من تداعيات التغير المناخي".
كما تعقد اللجنة لقاء حواريا مع مجموعة من طلبة كلية غرناطة الجامعية المتوسطة في إربد، بعنوان "واقع الشباب والحياة الحزبية".
وتزور لجنة التربية والتعليم النيابية مدرسة أم عبهرة الثانوية المختلطة، التابعة لمديرية لواء وادي السير، للاطلاع على واقع التعليم الدامج فيها.
كما تقوم اللجنة بزيارة إلى كلية لومينوس، للاطلاع على التخصصات المطروحة في الكلية ومدى ارتباطها بمسار "البيتيك".
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