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الإثنين، 22-08-2022 11:33 م

جرش : حوارية لأعضاء مبادرة الحوار الوطني الشبابي بمجلس الأعيان

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الوكيل الاخباري - عقد أعضاء لجنة مبادرة حوار الوطني الشبابي بمجلس الأعيان اليوم الاثنين، جلسة حوارية حول تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الأردن، "آفاق المستقبل" في جامعة جرش، برئاسة العين رابحة الدباس.

وقالت الدباس، إن توجيهات جلاله الملك عبدالله الثاني لدعم الشباب وتمكينهم من الوصول إلى مراكز صنع القرار وتأكيد ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ضرورة تشجيع الطلبة على المشاركة السياسية وتعزيز الثقافة الحزبية لديهم، توضح الاهتمام بدعم الشباب ليكونوا فاعلين قادرين على الوصول إلى أماكن صنع القرار.

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