جلبة تحت القبة.. النواصرة يرفض التوقف والصفدي يلوح باستخدام صلاحياته - فيديو

وقال الصفدي موجها كلامه للنواصرة: "شايف قديش أعطيناك عشان ما تحكي قطعنا عنك. دقيقة أخذت زيادة يعطيك العافية".
وبالتزامن مع حديث الصفدي استمر النواصرة بإلقاء كلمته دون أن يكون صوته مسموعا بعد توقف المايكروفون نظرا لانتهاء الوقت المخصص للحديث، فيما رد عليه الصفدي بقوله: "يعني حدا سمعك في إشارة لفصل المايكروفون عنه".
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