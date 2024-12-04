جلبة تحت القبة.. النواصرة يرفض التوقف والصفدي يلوح باستخدام صلاحياته - فيديو

الوكيل الإخباري- لوّح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باستخدام صلاحياته ضد النائب ناصر النواصرة الذي رفض الابتعاد عن المنصة بعد انتهاء الوقت المخصص للحديث خلال مناقشة البيان الوزاري المحدد سلفا بعشرة دقائق لكل نائب.



وقال الصفدي موجها كلامه للنواصرة: "شايف قديش أعطيناك عشان ما تحكي قطعنا عنك. دقيقة أخذت زيادة يعطيك العافية".



وبالتزامن مع حديث الصفدي استمر النواصرة بإلقاء كلمته دون أن يكون صوته مسموعا بعد توقف المايكروفون نظرا لانتهاء الوقت المخصص للحديث، فيما رد عليه الصفدي بقوله: "يعني حدا سمعك في إشارة لفصل المايكروفون عنه".

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