جلبة تحت القبة بسبب تصويب خطأ حول منح العلاوة الفنية للمعلمين

وكان صوّت المجلس أمس الاثنين، على منح علاوة فنية بقيمة 100 دينار لحوالي 20 ألف معلم، إلا أن الجدل الذي حدث هو بنقل هذا التعديل إلى تعريف المهنة المتخصصة.
بدوره كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة أن أكثر من 97% من المعلمين في الوزارة يتقاضوا العلاوة الفنية بنسبة 100%، فيما تتجاوز العلاوات الإدارية نسبة 100% أو أقل من ذلك حسب طبيعة العمل.
وقال خلال مداخلة له، اليوم الثلاثاء، إن كل من فني الصوت والإضاءة ومعلمي التربية الفنية والمهنية وقيّم المختبر وأمين المكتبة وعدد من العاملين في الوظائف الأخرى مشمولين بالعلاوة الفنية بقرار تفسيري صدر عام 2014.
وكان أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن أغلبية مجلس النواب صوّتوا لصالح المعلم لكن ما حدث في الجلسة السابقة كان بإضافة التعريف على المهن الإدارية بينما الأصح هو المهن المتخصصة.
