الأربعاء 2026-01-28 01:27 م

جلبة تحت القبة بسبب تصوير هواتف النواب

ا
الصحفيين على شرفة المجلس
 
الأربعاء، 28-01-2026 11:58 ص

الوكيل الإخباري- شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل والجلبة تحت القبة وعلى شرفاتها، على خلفية قيام بعض الجهات بتصوير محادثات "واتساب" خاصة لعدد من أعضاء المجلس ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وعلى إثر ذلك، عمّم مجلس النواب على الصحفيين والمصورين قرارا يمنع التصوير عبر الهواتف المحمولة داخل القاعة، مع الاكتفاء بتغطية الجلسات والاجتماعات باستخدام كاميرات المصورين، حفاظا على سير الجلسات واحترام الخصوصية.


من جانبه، أكد النائب حسين العموش دعمه لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، إلا أنه شدد على ضرورة التمييز بين العمل الصحفي واحترام الحياة الخاصة، متسائلا: "هل يقبل أي شخص أن يتم تصوير هاتفه أثناء تواصله مع زوجته أو عائلته؟ هذا ليس عملا صحفيا، بل انتهاك للخصوصية التي يجب احترامها".


وأعرب العموش عن رفضه القاطع لتصوير هواتف أي نائب داخل المجلس، مطالبا الصحفيين والمصورين بالالتزام بأخلاقيات المهنة، وداعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل القوانين والتعليمات واستبدال المصور أو الصحفي من خلال مؤسسته في حال قيامه بتصوير خصوصيات النواب.


وأكد عدد من النواب، في مداخلاتهم، أهمية تحقيق التوازن بين حرية الإعلام وحرمة الحياة الخاصة، بما يضمن الشفافية دون المساس بخصوصية الأفراد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

شؤون برلمانية فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور

كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

منوعات كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

أخبار الشركات مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

المرأة والجمال كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

شؤون برلمانية وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

ن

شؤون برلمانية أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل

سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية



 






الأكثر مشاهدة