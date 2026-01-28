جلبة تحت القبة بسبب تصوير هواتف النواب

وعلى إثر ذلك، عمّم مجلس النواب على الصحفيين والمصورين قرارا يمنع التصوير عبر الهواتف المحمولة داخل القاعة، مع الاكتفاء بتغطية الجلسات والاجتماعات باستخدام كاميرات المصورين، حفاظا على سير الجلسات واحترام الخصوصية.
من جانبه، أكد النائب حسين العموش دعمه لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، إلا أنه شدد على ضرورة التمييز بين العمل الصحفي واحترام الحياة الخاصة، متسائلا: "هل يقبل أي شخص أن يتم تصوير هاتفه أثناء تواصله مع زوجته أو عائلته؟ هذا ليس عملا صحفيا، بل انتهاك للخصوصية التي يجب احترامها".
وأعرب العموش عن رفضه القاطع لتصوير هواتف أي نائب داخل المجلس، مطالبا الصحفيين والمصورين بالالتزام بأخلاقيات المهنة، وداعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل القوانين والتعليمات واستبدال المصور أو الصحفي من خلال مؤسسته في حال قيامه بتصوير خصوصيات النواب.
وأكد عدد من النواب، في مداخلاتهم، أهمية تحقيق التوازن بين حرية الإعلام وحرمة الحياة الخاصة، بما يضمن الشفافية دون المساس بخصوصية الأفراد.
