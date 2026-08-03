جلبة تحت القبة وتلويح بالانسحاب والسبب : "قطع الصوت"

02:59 م

الوكيل الإخباري- أبدى النائب آية الله فريحات امتعاضه من إجراءات قطع الصوت عن النواب خلال جلسات مجلس النواب، مؤكدًا أنه في حال استمرار هذه الممارسات فإنه سيغادر الجلسة. اضافة اعلان





وقال فريحات عقب فصل المايكروفون عنه خلال الجلسة: "من هون بضل طالع على الباب"، في إشارة منه إلى احتمالية الانسحاب من قاعة المجلس إذا استمرت رئاسة المجلس بمنع النواب من الحديث تحت القبة.



وتشهد جلسات مجلس النواب خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والامتعاض بين عدد من النواب، على خلفية قيام رئاسة المجلس بفصل المايكروفونات عن بعض المتحدثين، ومنعهم من استكمال مداخلاتهم تحت القبة.



وأثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة بين عدد من النواب، الذين اعتبروا أن تقييد حقهم في الحديث داخل الجلسة يؤثر على دورهم الرقابي والتشريعي، وسط مطالبات بإتاحة المجال أمام الأعضاء للتعبير عن آرائهم وفق الأطر النيابية المعتمدة.





