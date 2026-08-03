الإثنين 2026-08-03 03:33 م

جلبة تحت القبة وتلويح بالانسحاب والسبب : "قطع الصوت"

جلبة تحت القبة وتلويح بالانسحاب والسبب : "قطع الصوت"
جلبة تحت القبة وتلويح بالانسحاب والسبب : "قطع الصوت"
 
الإثنين، 03-08-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-   أبدى النائب آية الله فريحات امتعاضه من إجراءات قطع الصوت عن النواب خلال جلسات مجلس النواب، مؤكدًا أنه في حال استمرار هذه الممارسات فإنه سيغادر الجلسة.اضافة اعلان


وقال فريحات عقب فصل المايكروفون عنه خلال الجلسة: "من هون بضل طالع على الباب"، في إشارة منه إلى احتمالية الانسحاب من قاعة المجلس إذا استمرت رئاسة المجلس بمنع النواب من الحديث تحت القبة.

وتشهد جلسات مجلس النواب خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والامتعاض بين عدد من النواب، على خلفية قيام رئاسة المجلس بفصل المايكروفونات عن بعض المتحدثين، ومنعهم من استكمال مداخلاتهم تحت القبة.

وأثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة بين عدد من النواب، الذين اعتبروا أن تقييد حقهم في الحديث داخل الجلسة يؤثر على دورهم الرقابي والتشريعي، وسط مطالبات بإتاحة المجال أمام الأعضاء للتعبير عن آرائهم وفق الأطر النيابية المعتمدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشامى الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات

أخبار محلية الملك يؤكد ثقته بكفاءة نشامى الجيش العربي للتعامل مع مختلف التحديات

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية القبض على 138 متورطا في تعاطي وتهريب وترويج والاتجار بمادة الكريستال

القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية

أخبار محلية القطامين يلتقي وفداً من السفارة البريطانية ومجموعة بوسطن الاستشارية

جلبة تحت القبة وتلويح بالانسحاب والسبب : "قطع الصوت"

شؤون برلمانية جلبة تحت القبة وتلويح بالانسحاب والسبب : "قطع الصوت"

مذكرة نيابية تطالب بإعادة التصويت على مادة "سكة الحديد"

شؤون برلمانية مذكرة نيابية تطالب بإعادة التصويت على مادة "سكة الحديد"

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 16.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

يبل

فيديو منوع اللحظات الأولى لهزة أرضية بقوة 5.6 درجة ضربت مصر فجر اليوم

غزة

فلسطين 19 شهيدا و35 مصابا في قطاع غزة خلال الساعات الماضية



 
 






الأكثر مشاهدة

 