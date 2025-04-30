الأربعاء 2025-04-30 09:30 ص
 

جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء

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أرشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 08:09 ص

الوكيل الإخباري- يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية يعقدها، مناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) تاريخ 9/4/2025 والمتضمن مشروع قانون التعاون لسنة 2025.

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وأقر مجلس النواب، الجلسة السابقة سبع مواد من مشروع قانون التعاون لسنة 2025، والبالغة 25 مادة.

 
gnews

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