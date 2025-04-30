جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء

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الوكيل الإخباري- يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية يعقدها، مناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) تاريخ 9/4/2025 والمتضمن مشروع قانون التعاون لسنة 2025.

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