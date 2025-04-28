جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) تاريخ 9/4/2025 والمتضمن مشروع قانون التعاون لسنة 2025.

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