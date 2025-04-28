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جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الاثنين

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أرشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 08:43 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه رقم (3) تاريخ 9/4/2025 والمتضمن مشروع قانون التعاون لسنة 2025.

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كما يناقش المجلس في جلسته الاثنين، كتـاب رئيس الـوزراء رقـم (9294) تاريخ 23/4/2025 والمتضمن مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لسنة 2025.

 
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