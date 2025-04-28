جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الاثنين

كما يناقش المجلس في جلسته الاثنين، كتـاب رئيس الـوزراء رقـم (9294) تاريخ 23/4/2025 والمتضمن مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة النقل: 13 ألف مركبة تعمل عبر التطبيقات الذكية في الأردن
-
الإدارية النيابية تبحث احتساب خدمة المياومة في مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الأردنية
-
الصفدي يختتم زيارته للعراق بلقاءات في برلمان إقليم كردستان
-
رئيس حكومة كردستان العراق يستقبل رئيس مجلس النواب
-
طاقة الأعيان تقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي
-
الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي
-
رئيس مجلس النواب: لن نقبل المساس بأمننا الوطني