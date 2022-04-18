جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم واجتماعات لجان نيابية

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تتضمن مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وتعقب الجلسة اجتماعات لجان نيابية.

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ويأتي المشروع المعدل تنفيذا للتعديلات الدستورية لسنة 2022، المتضمنة منح الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب والموافق عليها ومتابعة شؤونها، وفق الأسباب الموجبة المشروع.



ويشمل جدول أعمال الجلسة قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) رقم (4) تاريخ 6/4/2022 والمتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى لسنة 2019 (المعاد من مجلس الأعيان).



ومن ضمن جدول الأعمال قرار اللجنة القانونية بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

