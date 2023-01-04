الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 06:48 ص

جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم ولجان نيابية تواصل اجتماعاتها

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الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية، يستكمل خلالها جدول أعمال الجلسة الماضية، ومناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليه من لجانه ومن الحكومة، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021.

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ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وقبرص لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.


ومن المقرر أيضا مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.


وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، بعد إحالته من المجلس الاثنين.


وأقر مجلس الوزراء المشروع، بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التَّداول في العقار.


 




 

 


 

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