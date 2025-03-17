جلسة رقابية للنواب الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن عقد جلسة رقابية للمجلس يوم الاثنين المقبل.

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جاء ذلك خلال جلسة تشريعية وذلك بعد طلب الصفدي من النواب الالتزام بالحديث حول جدول الأعمال وعدم الحديث عن أي قضايا أخرى وذلك بعد الاتفاق بعد النواب والرئيس على ترخيص جلسات رقابية.