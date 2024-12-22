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جلسة رقابية للنواب الاثنين .. والحكومة ترد على 14 سؤالاً

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 22-12-2024 01:50 م
الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب يوم غد الاثنين، جلسة رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.اضافة اعلان


ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات المالية، تطوير القطاع العام، العمل، الداخلية، الصحة، الطاقة والثروة المعدنية، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية الاجتماعية، الخارجية وشؤون المغتربين.

في المقابل تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
 
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