جلسة رقابية للنواب الاثنين .. والحكومة ترد على 14 سؤالاً

ووجهت الأسئلة إلى العديد من الوزارات المالية، تطوير القطاع العام، العمل، الداخلية، الصحة، الطاقة والثروة المعدنية، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية الاجتماعية، الخارجية وشؤون المغتربين.
في المقابل تواصل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
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