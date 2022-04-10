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الأحد، 10-04-2022 11:07 ص

جلسة رقابية للنواب غدا الاثنين

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الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، غدا الاثنين، جلسة رقابية تتضمن ردودا حكومية على 15 سؤالا نيابيا.

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وكان رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي دعا المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 2022/4/11 لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرقابية.

 

والنواب الذين ردت الحكومة على الأسئلة التي تقدموا بها خلال الفترة الماضية هم (فواز الزعبي، راشد الشوحة، خالد الشلول، أحمد العشا، محمد الظهراوي، رائد الظهراوي، أحمد الخلايلة، علي الطراونة، سلامة البلوي، عطا إبداح، علي الخلايلة، فريد حداد، أحمد القطاونة، عيد النعيمات، ماجد الرواشدة).

 

وبعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة النيابية، يشرع المجلس بمناقشة بند ما يستجد من أعمال.

 




 

 


 

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