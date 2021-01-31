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الأحد، 31-01-2021 07:56 ص

جلسة صباحية اليوم لمجلس النواب

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الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة تشريعية لمناقشة قرارات لجان نيابية حول عدة مشاريع قوانين أحيلت عليها، فيما تواصل اللجان مناقشة عدة مشاريع وقضايا.

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وتناقش الجلسة، قرار لجنة الزراعة والمياه والبادية، بشأن مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020.


وتناقش أيضا قرار لجنة الأقتصاد والأستثمار المتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومتي الأردن والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2020، وقرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.


ويناقش النواب، أيضا الأحد، طلبا مقدما من 26 نائباً حول جائحة فيروس كورونا المستجد والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها.


 




 

 


 

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