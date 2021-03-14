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جلسة لـ النواب واجتماع لـ الأعيان إثر حادثة انقطاع الأكسجين

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الأحد، 14-03-2021 08:40 ص

الحادثة أدمت قلوب الأردنيين

جلسة لـ النواب واجتماع لـ الأعيان إثر حادثة انقطاع الأكسجين

نواب
توضيحية


الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المجلس إلى اجتماع طارئ صباح اليوم الأحد؛ لبحث تداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي.

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كما دعا رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة صباح اليوم الأحد؛ للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة مستشفى السلط الحكومي، التي شكلت فاجعة أدمت قلوب الأردنيين.


وأعرب العودات عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، لافتاً النظر إلى أنه يُفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأكسجين.
وأضاف العودات أنه على اتصال دائم مع نواب محافظة البلقاء؛ لمتابعة الحادثة من جوانبها كافة، لافتاً إلى أنه قد تمت دعوة لجنة الصحة النيابية إلى اجتماع طارئ السبت.


وقال، إن مجلس النواب سيتابع جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الفاجعة مع الحكومة في الجلسة التي سيعقدها المجلس غداً الأحد، مؤكداً عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه الحادثة وغيرها، وتحميل المسؤولية المباشرة والأخلاقية في كل مراتب المسؤولية عن هذه الحادثة الأليمة.


وناشد العودات الجميع إلى إتاحة المجال للإجراءات العاجلة الهادفة إلى توفير مقومات الخدمة المناسبة لبقية المرضى في جميع مستشفيات المملكة، عملا بالمسؤولية.

 

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