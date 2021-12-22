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الأربعاء، 22-12-2021 03:08 م

جلسة للبرلمان العربي تحت القبة دعما لمواقف الأردن تجاه فلسطين

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الوكيل الإخباري - تنطلق أعمال جلسة البرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث صباح غد الخميس، في قبة البرلمان الأردني؛ تلبية للدعوة التي تلقاها رئيس البرلمان العربي من رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي.

وقال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي إن لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية أمس الثلاثاء برئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي حيث تسلم جلالته وسام القائد كأرفع وسام يقدمه البرلمان العربي تقديرا لمواقف جلالته تجاه قضايا أمته، يمثل حافزاً ودافعا للبرلمانيين العرب للمضي قدما نحو تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك والحوار البناء بين البرلمانات العربية والدولية دعما لقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

ويتصدر جدول أعمال الجلسة مناقشة تطورات قضايا المنطقة العربية ودور البرلمانيين العرب في دعمها واسنادها في مختلف المحافل البرلمانية والدولية. 

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وسبق لرئيس البرلمان العربي عادل العسومي التأكيد أن الجلسة تأتي دعما لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه قضايا أمتنا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

فيما ناقش المكتب البرلماني العربي في اجتماع عقده اليوم الأربعاء برئاسة العسومي جملة من البنود المدرجة على جدول اعماله والتحضيرات التي تسبق اعمال جلسة غد.


وكان البرلمان العربي قد اختتم الثلاثاء، اجتماعات لجانه الأربعة" لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بمقر مجلسي الأعيان والنواب بالعاصمة عمان.

 




 

 


 

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