جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين

ويتضمن جدول أعمال الجلسة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رقم (2) تاريخ 2025/1/23 حول مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
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