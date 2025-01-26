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جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين

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مجلس النواب
الأحد، 26-01-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المجلس للانعقاد في جلسة تشريعية في صباح يوم الاثنين 2025/1/27.

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ويتضمن جدول أعمال الجلسة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رقم (2) تاريخ 2025/1/23 حول مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.

 
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