جلسة لمجلس النواب غداً الاثنين

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الوكيل الإخباري- دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المجلس للانعقاد في جلسة تشريعية في صباح يوم الاثنين 2025/1/27.

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