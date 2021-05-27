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الخميس، 27-05-2021 07:58 ص

نتيجة كلمة له في المجلس

جلسة نيابية اليوم لبحث مصير النائب العجارمة

العجارمة
النائب أسامة العجارمة


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الخميس، جلسة صباحية لمناقشة قرار اللجنة القانونية حول مذكرة نيابية متعلقة بما صدر عن النائب أسامة العجارمة، خلال كلمة له في المجلس.

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وقال العجارمة،  الأربعاء " أؤكد باستمرار التزامي واحترامي لما تفرضه مواد النظام الداخلي".

 

وحاول أعضاء من مجلس النواب مقاطعة النائب أثناء الجلسة، ثم قدم تحية لأعضاء مجلس النواب ورفع يده بجانب رأسه مقلدا التحية العسكرية.


وعند مطالبة رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات له بالاعتذار رد العجارمة بقوله "افصلني"، ثم رفع الرئيس الجلسة.


العودات ذكر، أنه "تم تحويل واقعة الألفاظ الصادرة عن النائب أسامة العجارمة إلى اللجنة القانونية".

 


 




 

 


 

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