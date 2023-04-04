جلسة نيابية اليوم لمناقشة مدونة السلوك النيابية والنظام الداخلي

الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة تشريعية مغلقة، لمناقشة مدونة السلوك النيابية، واقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس.

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وقررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، الماضي الموافقة على التعديلات المقترحة وكذلك مدونة السلوك، وأوصت المجلس بالموافقة أيضا.



ووفق التعديلات المقترحة فإن المكتب الدائم للمجلس سيتكون من رئيس المجلس وثلاث نواب ومساعدين اثنين، وإذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول والنائب الثاني، يكون حق الترشح لموقع النائب الثالث مقتصرا على المرأة فقط.



ورفعت التعديلات عدد اللجان الدائمة من 15 إلى 20 لجنة، بعد إضافة اللجان الجديدة الخمسة وهي: لجنة الشباب والرياضة، ولجنة البيئة والمناخ، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولجنة الريف والبادية.