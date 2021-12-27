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الإثنين، 27-12-2021 07:13 ص

جلسة نيابية تشريعية صباحية اليوم

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الوكيل الإخباري - عقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية صباحية، لمناقشة قرارات لجان نيابية حول عدة مشاريع قوانين أحيلت عليها، وكتب واردة من الحكومة، فيما تواصل اللجان مناقشة عدة مشاريع وقضايا.

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المجلس يناقش، كتاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021. 


ويناقش أيضا كتاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021
ومن المقرر أيضا مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.


ويناقش المجلس قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، بشأن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، و القرار المتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.


-اجتماعات لجان نيابية


وتجتمع الاثنين، لجان نيابية لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت عليها من المجلس، وعدة قضايا.


اللجنة المالية النيابية، تواصل مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، لوزارة الزراعة والسياحة وشركة بورصة عمان، هيئة الأوراق المالية، شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.


وتناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، مطالب عمال شركة توليد الكهرباء المركزية/ محطة توليد رحاب.


وتلتقي لجنة فلسطين، اتحاد العاملين في وكالة الغوث "أونروا".


 




 

 


 

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